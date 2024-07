L’inizio della convention del Partito Repubblicano statunitense a Milwaukee è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi, con la prima apparizione pubblica dell’ex presidente Trump dopo l’attentato di sabato scorso. I titoli riguardano la scelta del senatore J.D. Vance come candidato alla vicepresidenza e l’archiviazione del processo a Trump per i documenti riservati trovati nella sua casa in Florida, a cui alcuni giornali associano la richiesta di Trump di archiviare anche gli altri procedimenti giudiziari che lo riguardano. Libero fa una scelta diversa e si occupa delle contestazioni alla scelta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Milano Malpensa.