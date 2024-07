L’attentato di sabato a Donald Trump, ferito a un orecchio durante un comizio in Pennsylvania da un proiettile sparato dal ventenne Thomas Crooks, è la notizia che occupa quasi interamente le prime pagine dei giornali di oggi: i titoli si soffermano sugli errori della sicurezza intorno al comizio, sulle motivazioni dell’attentatore, sulle reazioni negli Stati Uniti e all’estero, e su quali saranno le conseguenze sul voto per le elezioni presidenziali di novembre. I giornali sportivi commentano la vittoria negli Europei maschili di calcio della Spagna, che ha battuto in finale l’Inghilterra 2-1.