L’Argentina ha vinto la Copa América di calcio

L’Argentina ha vinto la Copa América, il torneo maschile di calcio in corso negli Stati Uniti in cui solitamente giocano le nazionali sudamericane, ma che per questa edizione include anche alcune nazionali del Centro e del Nord America: ha battuto in finale per 1 a 0 la Colombia, con un gol dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez al 112º, durante i tempi supplementari. Il capitano dell’Argentina Lionel Messi era uscito al 66º per un infortunio alla caviglia destra. La finale si è giocata all’Hard Rock Stadium di Miami, ed è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa di scontri tra le tifoserie delle due squadre fuori dallo stadio. L’Argentina era campione in carica (aveva vinto l’ultima edizione giocata nel 2021 in Brasile), ed è la nazionale che ha vinto più volte il torneo (16).