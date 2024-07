In molte delle prime pagine di oggi si parla delle divisioni nel governo italiano per le decisioni prese durante il vertice della NATO sugli aiuti da mandare in Ucraina. Si discute della salute del presidente statunitense Joe Biden e delle strategie dell’ex presidente Donald Trump per guadagnare vantaggio in vista delle elezioni presidenziali di novembre (dove sarà il candidato del Partito Repubblicano). La Stampa con la foto più grande della prima pagina racconta che L’amica geniale di Elena Ferrante è il libro del secolo secondo il New York Times. Il Sole 24 Ore invece dice che Taylor Swift, che è a Milano per due date del tour, «fa muovere anche il Pil». Al torneo di Wimbledon il tennista italiano Lorenzo Musetti ha perso la semifinale del singolare maschile contro Novak Djokovic, ma oggi pomeriggio ci sarà la finale femminile con Jasmine Paolini.