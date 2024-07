Un po’ di foto delle persone famose invitate al matrimonio indiano più grande di sempre

Venerdì a Mumbai, in India, sono iniziate le celebrazioni del matrimonio fra i due miliardari indiani Anant Ambani e Radhika Merchant, che dureranno fino a domenica. Per l’occasione sono arrivate a Mumbai centinaia di personaggi noti a livello internazionale e personalità importanti del mondo della politica, dello sport e dell’imprenditoria: fra questi ci sono gli ex primi ministri britannici Boris Johnson e Tony Blair, le influencer Kim e Khloé Kardashian, il wrestler e attore John Cena e il presidente della FIFA, la federazione del calcio mondiale, Gianni Infantino. Sono inoltre state invitate praticamente tutte le più grandi celebrità indiane.

La stampa indiana racconta da mesi tutti i particolari di questo evento e si riferisce al matrimonio definendolo il «nostro royal wedding». Le celebrazioni dell’unione fra Ambani e Merchant sono però state anche seguite dalla stampa internazionale, principalmente per via degli enormi e ingombranti festeggiamenti che hanno preceduto la vera e propria cerimonia che si tiene questo weekend. Fra questi si è parlato in particolare di una crociera per 800 persone che ha bloccato alcuni dei posti più turistici del Mediterraneo e dei concerti di Rihanna e Justin Bieber, due artisti di fama internazionale che da anni ormai si esibiscono in pubblico sempre più raramente: il costo delle loro esibizioni non è stato reso pubblico, ma secondo diversi giornali Justin Bieber sarebbe stato pagato intorno ai 10 milioni di dollari e Rihanna fra i 7 e i 9 milioni.

Questi compensi sono solo una piccola parte dei soldi che sono stati spesi per il matrimonio: è stimato che le celebrazioni siano costate alle famiglie coinvolte alcune centinaia di milioni di euro (600, secondo stime ricorrenti ma poco circostanziate), che sono comunque una parte trascurabile dei patrimoni di famiglia.