Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale è il candidato del PD per le elezioni regionali in Emilia-Romagna

Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, è stato scelto come candidato del Partito Democratico per le elezioni regionali in Emilia-Romagna che si terranno il prossimo autunno (non è ancora stata fissata la data). Le elezioni in Emilia-Romagna si terranno in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, cioè il 2025, perché l’attuale presidente della Regione Stefano Bonaccini (al suo secondo mandato) di recente è stato eletto al parlamento europeo.

De Pascale ha 39 anni ed è sindaco di Ravenna dal 2016, eletto per un secondo mandato nel 2021. Sarà con ogni probabilità il principale candidato del centrosinistra, anche se per il momento non si sa se la sua candidatura sarà sostenuta anche da altri partiti della stessa area. Il Movimento 5 Stelle sostenne la rielezione di De Pascale alle comunali di Ravenna del 2021. La coalizione di destra non ha ancora annunciato un proprio candidato o una propria candidata.