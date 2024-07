In Nepal 51 persone sono disperse dopo che i due autobus su cui viaggiavano sono stati travolti da una frana e caduti in un fiume

In Nepal sono in corso le ricerche di 51 persone disperse dopo che i due autobus su cui viaggiavano sono stati travolti da una frana e caduti in un fiume in piena. Solo tre passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo poco prima dell’incidente, gettandosi dai mezzi prima che finissero in acqua. Gli autobus non sono ancora stati localizzati, dato che le acque sono particolarmente agitate. L’incidente è avvenuto su un’importante autostrada a circa 80 chilometri dalla capitale Kathmandu.

La frana è stata causata dalle intense piogge monsoniche che stanno colpendo il paese in queste settimane. Quest’anno in Nepal, uno stato ai piedi dell’Himalaya al confine fra India e Cina, a causa dei monsoni sono già morte 91 persone: la stagione delle piogge dovrebbe terminare ad agosto.