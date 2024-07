Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla chiusura della riunione dei capi di stato e di governo dei paesi della NATO a Washington, con un comunicato finale che ha provocato reazioni critiche da parte di Russia e Cina, e sull’incontro in programma oggi fra il primo ministro ungherese e presidente di turno del Consiglio europeo Orbán e il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Trump. Alcuni si occupano invece della giustizia in Italia, con la reazione dell’Associazione nazionale magistrati all’approvazione del “ddl Nordio” che ha abolito il reato di abuso d’ufficio e con la decisione del tribunale del riesame di confermare gli arresti domiciliari per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, altri seguono le discussioni sulla salute e il possibile ritiro della candidatura di Biden a presidente degli Stati Uniti, la Verità apre sulle trattative fra i partiti europei in vista del voto per la conferma di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, e Libero titola sull’aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi. I giornali sportivi celebrano Jasmine Paolini, prima tennista italiana a raggiungere la finale nel singolare femminile del torneo di tennis di Wimbledon grazie alla vittoria in semifinale con la croata Vekic.