Celebripost

Questa settimana la raccolta di foto delle persone da fotografare abbonda di politici: Viktor Orbán con Donald Trump, Vladimir Putin con Narendra Modi, Giorgia Meloni con Joe Biden e ancora Barack Obama, Javier Milei e i francesi Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen. Tra gli sportivi invece Jasmine Paolini, prima tennista italiana di sempre ad arrivare in finale in singolare al torneo di Wimbledon, e gli ex giocatori statunitensi di football Steve Gleason e Peyton Manning. Spostandoci infine intorno al mondo dello spettacolo c’erano Hugh Jackman, Ryan Reynolds e Emma Corrin a diversi eventi per Deadpool & Wolverine; Stephen Fry e Lena Dunham sugli spalti di Wimbledon; Keanu Reeves al Gran Premio di Germania di MotoGP; Scarlett Johansson e Channing Tatum alla prima di Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna; Daisy Edgar-Jones a quella di Twisters e il principe Harry e Meghan Markle agli ESPY Awards.