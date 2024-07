Una donna è stata salvata in mare a 80 chilometri dalla costa del Giappone dopo essere scomparsa da 36 ore

Mercoledì una donna di 21 anni è stata trovata e portata in salvo da una nave da carico mentre era alla deriva a 80 chilometri dalla costa del Giappone, nell’oceano Pacifico: era scomparsa 36 ore prima mentre stava facendo il bagno alla spiaggia di Shirahama Ohama, nel centro del Giappone. La donna, di nazionalità cinese e di cui non è stato comunicato il nome, ha raccontato ai soccorritori di essere stata spinta via dalla corrente lunedì intorno alle 19:30 (ora locale) mentre faceva il bagno vicino alla riva con una ciambella gonfiabile, e non era riuscita a riavvicinarsi alla spiaggia. Una sua amica aveva avvertito immediatamente la polizia locale, che aveva fatto partire un’operazione di ricerca.

Mercoledì mattina la donna è stata avvistata da una nave da carico 80 chilometri a nord della spiaggia da cui si era allontanata ed è stata soccorsa dall’equipaggio di una nave cisterna nelle vicinanze. Da lì è stata prelevata da un elicottero e portata in ospedale, dove non è stata ricoverata perché era lucida e non era in pericolo di vita.