Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la riunione dei capi di stato e di governo dei paesi della NATO a Washington, durante la quale si è discusso dell’invio di nuove armi all’Ucraina per difendersi dall’aggressione russa e dell’ingresso del paese nell’alleanza, e l’approvazione definitiva alla Camera della riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio, che prevede l’abolizione del reato di abuso d’ufficio e maggiori restrizioni sulla pubblicazione delle intercettazioni. Il Sole 24 Ore apre invece sull’andamento del mercato delle auto elettriche, il Manifesto segue le trattative fra i partiti in Francia per la formazione del nuovo governo, e il Fatto si occupa dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.