La guglia della cattedrale di Rouen, in Francia, ha preso fuoco: l’incendio è stato messo sotto controllo

Giovedì attorno a mezzogiorno la guglia della cattedrale di Rouen, nel nord della Francia, ha preso fuoco: i vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l’incendio dopo meno di due ore, ma l’origine è ancora sconosciuta. Sulla guglia sono in corso dei lavori di ristrutturazione, che interessano la cattedrale dal 2015.

La guglia è alta 151 metri – è la più alta di Francia e la terza d’Europa – ed è fatta in ghisa: fu completata nel 1876, dopo che quella precedente fu distrutta in un incendio nel 1822. La cattedrale è famosa soprattutto per essere il soggetto di una serie di dipinti del pittore impressionista Claude Monet, e per essere stata pesantemente danneggiata dai bombardamenti inglesi durante la Seconda guerra mondiale.

