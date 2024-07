La circolazione ferroviaria tra il Nord e il Sud Italia è molto rallentata per il deragliamento di un treno merci in provincia di Salerno

Dal pomeriggio di martedì ci sono stati ritardi e cancellazioni dei treni che collegano la Calabria e la Sicilia al resto d’Italia a causa del deragliamento di un treno merci presso Centola, in provincia di Salerno, in Campania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di martedì nella stazione di Celle Bulgheria, quando alcuni carri di un treno merci sono usciti dai binari per motivi ancora sconosciuti: nel deragliamento non ci sono stati feriti, ma il treno è ancora fermo e sono in corso le verifiche dei danni. La circolazione è stata sospesa sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, fra Policastro e Pisciotta, e molti treni regionali o a lunga percorrenza sono stati cancellati o subiranno ritardi. Trenitalia ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni la cui circolazione subirà modifiche per via dell’incidente.