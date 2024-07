La maggior parte dei giornali si occupa in apertura dell’incontro di oggi a Washington fra i capi di stato e di governo dei paesi che fanno parte della NATO, in cui il tema principale continua a essere il sostegno militare all’Ucraina e le procedure per l’adesione del paese all’alleanza; l’altro tema di discussione è il ruolo del primo ministro ungherese Orbán, con le sue iniziative diplomatiche verso la Russia da quando ha assunto l’incarico di presidente del Consiglio dell’Unione Europea. L’altra notizia presente su molte prime pagine è l’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana che si è tenuta ieri a Roma, con gli interventi fra gli altri del governatore della Banca d’Italia Panetta e del ministro dell’Economia Giorgetti. Il Giornale e il Fatto aprono invece sulla riforma della giustizia che dovrebbe essere approvata oggi dalla Camera, mentre qualche giornale si occupa dei dati diffusi dall’INPS sui beneficiari dell’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza, e del rapporto dell’OCSE sul calo del potere d’acquisto dei redditi italiani.