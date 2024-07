Le notizie principali sulle quali aprono tutti i giornali di oggi sono due: gli attacchi missilistici russi su diverse città dell’Ucraina che hanno colpito anche l’ospedale pediatrico di Kiev e provocato complessivamente oltre trenta morti, e le conseguenze del voto per il secondo turno delle elezioni legislative in Francia, con le difficoltà per trovare un accordo per formare una maggioranza a sostegno del nuovo governo e la decisione del presidente della Repubblica Macron di lasciare per il momento in carica il primo ministro Attal nonostante le dimissioni presentate da quest’ultimo.