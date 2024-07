La Casa Bianca ha smentito che il presidente statunitense Joe Biden sia stato curato da un medico esperto in malattia di Parkinson

Lunedì la Casa Bianca ha smentito quanto riportato in giornata da alcuni giornali americani secondo cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe stato curato da un medico specializzato nella malattia di Parkinson. I giornali, tra cui il New York Times, avevano scritto che dai registri dei visitatori della Casa Bianca era emerso che il dottor Kevin Cannard, neurologo esperto nella malattia di Parkinson, aveva visitato la Casa Bianca otto volte dalla scorsa estate a questa primavera, e che si era incontrato almeno una volta con il medico personale di Biden.

Lunedì durante una conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha smentito che Biden sia mai stato in cura per la malattia di Parkinson. Nella serata di lunedì il medico personale di Biden, Kevin O’Connor, ha specificato in una lettera che Biden è stato visitato da Cannard nell’ambito di un più ampio insieme di esami generici che vengono effettuati ogni anno.

O’Connor ha detto che Cannard collabora come consulente della Casa Bianca dal 2012, e che è stato scelto non in quanto esperto nella malattia di Parkinson ma per via delle sue competenze generali come medico. O’Connor ha anche specificato che Biden non è stato sottoposto a visite neurologiche specialistiche al di fuori degli esami generici annuali.

La notizia della visita di Cannard era stata molto commentata negli Stati Uniti per via delle recenti grosse preoccupazioni per lo stato di salute di Biden, che è il candidato dei Democratici alle elezioni presidenziali di novembre: proprio per queste preoccupazioni negli ultimi giorni in molti dentro al partito stanno facendo pressioni perché Biden si ritiri dalla campagna elettorale contro il candidato Repubblicano Donald Trump, ma il presidente per ora ha escluso questa possibilità.