10 persone sono morte e 40 sono disperse a causa di una frana in una miniera in Indonesia

Lunedì una frana ha causato la morte di almeno 10 persone in una miniera d’oro sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, nel Sudest asiatico: altre 40 persone sono disperse, secondo i servizi di emergenza indonesiani. Le operazioni di soccorso, non ancora concluse, sono rallentate dalle piogge intense che stanno interessando l’area: i soccorritori devono percorrere a piedi 20 chilometri per raggiungere il luogo della frana. Le piccole miniere, spesso illegali, in Indonesia e altrove sono particolarmente esposte al rischio di frane, dato che molto spesso sono prive di qualsiasi misura di sicurezza.

– Leggi anche: I problemi nella costruzione della nuova capitale dell’Indonesia non finiscono più