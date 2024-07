Negli Stati Uniti un Boeing 757 ha perso una ruota al decollo, ma è atterrato in sicurezza

Lunedì un aereo Boeing 757-200 della United Airlines ha perso una ruota durante la fase di decollo a Los Angeles, ed è atterrato poche ore dopo in sicurezza a Denver, la sua destinazione originaria. La compagnia aerea ha fatto sapere che, nonostante la ruota mancante, l’atterraggio è stato effettuato senza problemi e che nessuno dei 174 passeggeri a bordo e dei sette membri dell’equipaggio è rimasto ferito.

Sia la United Airlines che la Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa della sicurezza e dei controlli relativi all’aviazione, hanno fatto sapere di aver avviato un’indagine. A marzo era successa una cosa simile, quando un Boeing 777-200 della United Airlines che trasportava 235 passeggeri aveva perso una ruota durante un volo da San Francisco a Osaka, in Giappone: anche in quel caso nessuno era rimasto ferito.

La compagnia aerea United Airlines è attualmente sotto stretto controllo da parte della FAA per via di vari recenti incidenti negli Stati Uniti. Anche la società costruttrice Boeing sta attraversando diversi guai: domenica sera si era dichiarata colpevole patteggiando una pena con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito di una lunga indagine riguardante due gravi incidenti aerei, avvenuti fra il 2018 e il 2019 a causa dei difetti di produzione del suo modello 737 Max, in cui erano morte 346 persone.