Il risultato sorprendente del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, con la vittoria dell’alleanza fra i partiti di sinistra del Nuovo Fronte Popolare davanti alla coalizione del presidente Macron e il terzo posto dell’estrema destra del Rassemblement National, che era dato molto più forte nelle previsioni, è la notizia principale su tutti i giornali di oggi. L’altro aspetto che sottolineano i titoli è che nessuno ha la maggioranza per formare un governo da solo e saranno quindi necessarie alleanze al momento non prevedibili.