La storia più presente nelle prime pagine dei quotidiani nazionali principali è il secondo turno delle legislative in Francia. Molti, tra cui Repubblica, Corriere della Sera e La Stampa, titolano sui timori per la sicurezza durante il voto e sulle sue possibili ripercussioni in Europa. Sia Il Messaggero che Domani citano il “rischio di ingovernabilità” nel paese. Le altre notizie con uno spazio in prima pagina, ma minore, sono i quarti di finale degli Europei di calcio, vinti ieri da Olanda e Inghilterra, la vittoria alle elezioni presidenziali iraniane del candidato riformista Massoud Pezeshkian, e la morte del cantante Pino D’Angiò. Tra le prime pagine dei locali che si fanno notare di più c’è quella del Piccolo di Trieste, che titola a tutta pagina «Qui, con noi» in riferimento alla visita di papa Francesco in città.