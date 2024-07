L’attore e wrestler statunitense John Cena ha annunciato che si ritirerà dal wrestling, lo sport da combattimento che combina elementi della lotta libera con tecniche di sottomissione e prese e manovre delle arti marziali. Durante un evento della WWE (World Wrestling Entertainment, la società che organizza i principali eventi sportivi di wrestling) a Toronto, in Canada, Cena ha detto al pubblico presente che la sua ultima partecipazione a un evento della WWE sarà WrestleMania del prossimo anno, la manifestazione più importante per questo sport. Fino ad allora ci sarà una specie di tour d’addio.

Cena ha 47 anni ed è uno degli atleti più importanti e noti della storia del wrestling, che pur essendo praticato da sportivi professionisti è una pura forma di intrattenimento e spettacolo, in cui gli incontri e gran parte del loro svolgimento sono predeterminati. Cena è conosciutissimo anche in Italia: per la sua carriera di attore nel cinema, avviata a partire dal 2006, e per la sua presenza frequente in un evento televisivo del wrestling che tra il 2003 e il 2007 veniva trasmesso in chiaro in tv, su Italia 1 (nello specifico andava in onda WWE SmackDown, che oggi va in onda su Discovery+ o in differita su DMAX). Tra i film in cui Cena ha recitato ce ne sono alcuni di grande successo, come Fast & Furious 9 – The Fast Saga, The Suicide Squad e Barbie. Per quest’ultimo ha partecipato anche alla cerimonia degli Oscar di quest’anno.