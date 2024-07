Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano dell’incontro fra il primo ministro ungherese e presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea Orbán e il presidente russo Putin, incontro criticato da molti rappresentanti dell’Unione Europea e capi di governo dei paesi che la compongono; a questa notizia alcuni associano la decisione del partito di estrema destra Vox di aderire al gruppo del parlamento europeo Patrioti per l’Europa fondato da Orbán, uscendo da quello dei Conservatori. Qualche giornale si occupa ancora dei risultati delle elezioni politiche nel Regno Unito con la vittoria dei Laburisti guidati da Keir Starmer, il Fatto segue l’inchiesta sulle presunte minacce dal carcere di Chico Forti ai giornalisti Travaglio e Lucarelli, la Verità titola sulla scomunica dell’arcivescovo Viganò, e Libero apre sulla presentazione della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.