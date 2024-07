Oggi iniziano i saldi estivi in tutte le regioni tranne il Trentino-Alto Adige

Sabato 6 luglio in quasi tutte le regioni italiane sono iniziati i saldi estivi, cioè le vendite a prezzi scontati nel settore dell’abbigliamento. La data di inizio dei saldi viene decisa dalle Regioni, che però quest’anno convergono tutte sul 6 luglio tranne il Trentino-Alto Adige, dove le province di Trento e Bolzano regolamentano i saldi in modo diverso. Anche la durata può cambiare da regione a regione, ma nella gran parte sono autorizzati per 60 giorni.

Le date:

Abruzzo: 6 luglio, per 60 giorni

Basilicata: 6 luglio – 4 settembre

Calabria: 6 luglio, per 60 giorni

Campania: 6 luglio, per 60 giorni

Emilia-Romagna: 6 luglio, per 60 giorni

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio, per 60 giorni

Lazio: 6 luglio, per sei settimane

Liguria: 6 luglio – 19 agosto

Lombardia: 6 luglio, per 60 giorni

Marche: 6 luglio – 1 settembre

Molise: 6 luglio, per 60 giorni

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio, per 60 giorni

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre

Trentino-Alto Adige: per la provincia di Trento i commercianti possono decidere liberamente il periodo di al massimo 60 giorni in cui applicare gli sconti; per l’Alto Adige ogni zona ha date diverse, trovate maggiori informazioni qui.

Toscana: 6 luglio, per 60 giorni

Umbria: 6 luglio, per 60 giorni

Valle d’Aosta: 6 luglio – 30 settembre

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

I saldi sono le vendite a prezzi ridotti nel settore dell’abbigliamento che in Italia si fanno due volte ogni anno, dopo le feste natalizie e ai primi di luglio, anche se da qualche anno si fanno grossi sconti anche a fine novembre per il Black Friday. La parola saldo è tipica del lessico commerciale e sta a indicare la differenza tra le entrate e le uscite, positiva o negativa: i saldi sono quindi la vendita dei capi che non sono stati venduti in negozio alla fine della stagione.