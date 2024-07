Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: su quasi tutte le prime pagine molto spazio è dedicato alle elezioni politiche nel Regno Unito, con la netta vittoria del Partito Laburista di Keir Starmer, ma qualche giornale apre invece sulle critiche del leader della Lega Salvini al discorso del presidente della Repubblica Mattarella dell’altro ieri sulla democrazia. Repubblica segue la visita prevista per oggi del primo ministro ungherese e attuale presidente del Consiglio dell’Unione Europea Orbán al presidente russo Putin, il Manifesto titola invece sulle condizioni di detenzione dei palestinesi catturati dai militari israeliani nella Striscia di Gaza, Domani dà per certa la candidatura di Raffaele Fitto a commissario europeo, e Libero continua la sua campagna contro l’eurodeputata Ilaria Salis.