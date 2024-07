Celebripost

Una gran parte delle foto di persone famose della settimana viene dall’Inghilterra, complici un po’ di cose. C’è stata la coda della campagna elettorale e le elezioni nel Regno Unito, occasione per fotografare ad esempio il leader dei Liberal-democratici Ed Davey con l’hula hoop, e l’attore Charles Dance e il leader dei laburisti britannici Keir Starmer che vanno a votare. Ma anche il torneo di Wimbledon con David Beckham, Maria Sharapova e Theresa May tra gli spalti, e il festival di Glastonbury, con un’abbondanza di spettatori e cantanti conosciuti. Il 30 giugno c’è stata la cerimonia dei BET Awards, che premiano gli afroamericani che si sono distinti in diversi campi, dalla musica al cinema all’intrattenimento: valeva la pena fotografare Will Smith, Taraji P. Henson e Tyla. Per finire con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva che lancia una zucca, la scrittrice Donatella Di Pietrantonio dopo aver vinto il Premio Strega, Monica Bellucci con Tim Burton, Brad Pitt, Viggo Mortensen, Elton John e Katy Perry.