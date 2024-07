Matteo Salvini ha detto che l’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi

Venerdì durante un evento pubblico a Manduria, in Puglia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che il Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha approvato la richiesta di intitolare l’aeroporto di Milano Malpensa all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

La decisione dovrebbe ora essere approvata dal ministero dei Trasporti, e Salvini ha già detto che lo farà: «Siccome l’ultima parola è del ministro dei Trasporti, penso proprio che il ministro dei Trasporti darà l’ok». Per ora l’Enac non ha diffuso alcuna comunicazione per confermare o smentire l’approvazione della richiesta.

La richiesta era stata presentata dalla Regione Lombardia lo scorso giugno, con l’approvazione del Consiglio Regionale.