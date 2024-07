Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a notizie diverse: alcuni si occupano delle discussioni negli Stati Uniti sul possibile ritiro della candidatura alla presidenza del presidente uscente Joe Biden, altri titolano sul discorso tenuto ieri a Trieste dal presidente della Repubblica Mattarella su democrazia e riforme, altri ancora aprono sull’approvazione da parte della Commissione europea della vendita della compagnia aerea italiana ITA Airways a Lufthansa. Libero titola invece sulla decisione della RAI di sospendere per sei giorni la giornalista Serena Bortone per il caso del monologo di Antonio Scurati, Domani segue le mosse del governo italiano per ottenere un commissario europeo “importante”, e il Resto del Carlino calcola i costi dei danni provocati negli ultimi 10 anni da eventi climatici estremi.