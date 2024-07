Sei cose che abbiamo comprato a giugno

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un profumatore per ambienti

Una redattrice del Post è stata da poco in Toscana e, mentre era in un ristorante, è rimasta molto colpita dal profumo di questo profumatore per ambiente che i gestori avevano messo nel bagno e che ha deciso di comprare subito dopo. È della marca Erbario toscano e la fragranza è “Pepe nero”, che descrive come: «persistente, calda e speziata». Costa 28 euro e si trova sul sito ebprofumerie.

Una spazzola per l’estate

Una redattrice del Post con i capelli abbastanza crespi e sottili ha comprato su Amazon a 13 euro questa spazzola della marca Tangle Teezer (molto famosa sui social) attratta dalle recensioni positive e dal fatto che fosse pensata per essere usata anche sui capelli bagnati e spezzarli meno di altre. L’ha trovata molto comoda perché, dice: «le setole in silicone sono molto morbide, scorrono facilmente tra i capelli e li districano senza tirarli, anche da bagnati», mentre quando li spazzola da asciutti «non si gonfiano e non diventano elettrici».

Due strumenti per stendere e rimuovere il silicone

Una redattrice si è ritrovata di recente a dover rimuovere il silicone dalla sua doccia e riapplicarlo. Non lo aveva mai fatto, ma dopo aver guardato un po’ di tutorial su YouTube ha comprato questi strumenti che servono per staccare il silicone vecchio (lo strumento con tre punte) e per stendere il silicone fresco omogeneamente (quello triangolare piatto), senza fare strati troppo spessi o con margini irregolari. Anche se deve fare ancora un po’ di pratica, dice che sono molto intuitivi e facili da usare. Li ha comprati in un negozio di ferramenta, ma si trovano modelli molto simili anche online, come questo su Amazon a 10 euro.

Pantaloncini per fare sport

Una redattrice che va spesso in palestra ha comprato questi pantaloncini sportivi che apprezza particolarmente perché hanno una taschina dove ci sta il cellulare, comoda per sentire la musica mentre si allena. Le piacciono anche perché, dice: «non sono preformati sul sedere, cosa che invece va molto di moda ora e che trovo scomodissima in palestra». Costano 26 euro su Amazon.

Un puliscispazzola

Una redattrice del Post che in questo periodo sta perdendo molti capelli ha comprato su Amazon a sei euro un puliscispazzola della marca Denman per rimuovere i capelli dalla spazzola e pulirla, togliendo anche i residui bianchi lasciati dallo shampoo secco, che usa spesso. Inizialmente temeva che fosse un acquisto futile ma, dice: «da quando ho visto che per tirare via tutti i capelli e la polverina ci mette due secondi lo uso tutti i giorni e mi è passato il senso di colpa».

Un marsupio a tracolla

Un redattore che fa spesso viaggi itineranti ha comprato un marsupio abbastanza caro (costa 99 euro su Amazon) ma molto capiente per le dimensioni che ha, e comodo perché ha una tracolla regolabile ed essendo morbido si può facilmente comprimere e infilare in valigia o in borsa. È della marca Bellroy, modello Lite Sling.

***