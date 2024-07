Le due notizie principali sulle prime pagine di oggi sono le elezioni legislative in Francia, con il ritiro di oltre duecento candidati dell’alleanza elettorale di sinistra e del partito del presidente Macron dal secondo turno in programma domenica per contrastare l’estrema destra di Rassemblement National, e la lettera della presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Meloni ai dirigenti del partito in risposta alle polemiche per l’inchiesta di Fanpage su gesti e comportamenti antisemiti e inneggianti al nazismo da parte di componenti di Gioventù Nazionale, l’associazione giovanile di Fratelli d’Italia. Avvenire apre invece sull’arresto di Antonello Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, l’operaio indiano morto dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro.