I risultati del primo turno delle elezioni legislative in Francia e gli accordi di desistenza in vista del secondo turno fra il partito Ensemble pour la République del presidente Macron e l’alleanza elettorale di sinistra del Nuovo Fronte Popolare per contrastare l’estrema destra del Rassemblement National sono la notizia principale su tutti i giornali di oggi, con un’intervista sul tema delle alleanze alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sulla Stampa. Il Giornale si occupa invece delle ipotesi sulle nomine nella prossima Commissione europea, e il Fatto titola sulla scarsa adesione al concordato fiscale.