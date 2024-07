Dal 1° luglio le tariffe di Telepass sono aumentate

Da lunedì 1° luglio sono aumentate le tariffe di Telepass, il principale marchio che gestisce la riscossione elettronica del pedaggio sulle autostrade italiane. Gli aumenti, che si aggiungono a quelli sui pedaggi autostradali entrati in vigore a gennaio su gran parte della rete, rientrano in una revisione più ampia dell’offerta commerciale dell’azienda, intenzionata ad allargare i suoi servizi di pagamento.

Il prezzo del piano “Base”, che prima si chiamava “Family”, è più che raddoppiato, passando da 1,83 euro al mese a 3,90 euro al mese. Include alcuni nuovi servizi, che in passato erano riservati alle opzioni più costose: per esempio è diventato possibile pagare con il dispositivo in dotazione anche altri tipi di pedaggi, come quello dell’Area C a Milano, del traghetto dello Stretto di Messina, di alcuni parcheggi convenzionati e delle cosiddette “vignette” elettroniche per accedere ad alcune autostrade straniere, come quella svizzera (si tratta di un codice QR associato alla targa, che ha sostituito il vecchio bollino che si acquistava in dogana e che si doveva applicare sul parabrezza).

Per chi ha un piano “Base” allo stesso prezzo c’è il piano “Plus”, che costerà 3,90 euro al mese fino alla fine del 2025, e dopo aumenterà a 4,90 euro. Permette di usare il servizio per pagare il bollo, il carburante, alcuni servizi di car sharing, il biglietto per l’ingresso a Venezia e altro. In questo modo Telepass vorrebbe incoraggiare a sottoscrivere un piano più costoso nel lungo termine, anche se nell’immediato non si avrà la percezione di aver acconsentito a un piano più caro. Per chi aveva già attivo un piano “Plus” il prezzo è aumentato a 5,14 euro al mese.

Telepass ha anche cambiato la tariffa e le modalità di utilizzo del piano “Pay per use”, pensato per chi usa l’auto saltuariamente, che comporta il pagamento della tariffa solo nel mese in cui si usa effettivamente il servizio. Adesso costa 2,50 euro solo nel mese in cui si usa, e il pagamento è dovuto anche in caso di un solo accesso in autostrada col Telepass. In passato dopo il primo accesso la tariffa rimaneva fissa, mentre dal 1° luglio è diventata variabile e costa 1 euro per ogni giorno di utilizzo effettivo in autostrada, e 1 euro per ogni giorno in cui si usino i servizi aggiuntivi previsti dal piano, come per esempio il pagamento dell’Area C a Milano.