I registi francesi Jacques Doillon e Benoit Jacquot sono stati arrestati per essere interrogati, dopo essere stati accusati di abusi sessuali

Lunedì la polizia francese ha arrestato e interrogato i registi Benoît Jacquot e Jacques Doillon dopo che l’attrice 52enne Judith Godrèche li aveva accusati formalmente di aver abusato sessualmente di lei quando aveva quindici anni. Godrèche, diventata famosa per i suoi ruoli in film come La maschera di ferro e L’appartamento spagnolo, è da tempo una figura centrale del movimento che denuncia gli abusi e le violenze sessuali compiute nel mondo del cinema francese proprio per via delle sue accuse contro Jacquot e Doillon: gli interrogatori di lunedì, a cui hanno partecipato anche gli avvocati dei due registi, fanno parte di un’indagine relativa a due avvenimenti specifici della fine degli anni Ottanta. Entrambi i registi hanno negato le accuse.

Godrèche e Jacquot cominciarono ad avere una relazione nel 1986, quando lei aveva 14 anni e lavorava da poco come attrice. Lui aveva 39 anni, e i due ebbero una relazione pubblica, avvallata dai genitori di lei, e vissero anche insieme in un appartamento a Parigi fino alla separazione nel 1992, quando lei aveva 20 anni. Nel 2011, in un documentario, Jacquot disse che era consapevole del fatto che il loro rapporto infrangesse la legge e trasgredisse le regole sociali. Godrèche, tornata in Francia dopo una lunga residenza negli Stati Uniti, è tornata a parlare della loro relazione l’anno scorso, e a febbraio l’ha denunciato per violenza sessuale, dicendo di essersi sentita spesso come «un oggetto inanimato». Altre due attrici, la trentaquattrenne Julia Roy e la quarantunenne Isild Le Besco, hanno denunciato Jacquot per violenza sessuale: la prima avvenuta secondo le accuse in «un contesto di violenza e costrizione durato diversi anni», la seconda in quello di «una relazione tossica» cominciata nel 1998, quando lei aveva 16 anni e lui ne aveva 52.

Doillon, invece, è stato accusato di aver abusato sessualmente di Godrèche durante le riprese di La Fille de 15 ans, film del 1987 in cui l’attrice quindicenne interpretava la protagonista. Secondo la dichiarazione dell’attrice, i fatti si svolsero a casa di Jane Birkin, all’epoca compagna del regista.