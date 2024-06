Il pilota inglese George Russell ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1

George Russell, pilota inglese della Mercedes, ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld. Russell ha battuto l’australiano Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Carlos Sainz della Ferrari, che è arrivato terzo. Fino a sette giri dalla fine in testa alla gara c’era il campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen della Red Bull, che però ha subito una penalità per via di un contatto con l’altro pilota della McLaren, il belga Lando Norris.

Per Russell, che ha ventisei anni ed è considerato uno dei piloti più promettenti del campionato, è stata la seconda vittoria in carriera.