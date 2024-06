Il confronto televisivo negli Stati Uniti fra i due candidati alla presidenza, il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald Trump, disastroso per il presidente in carica Biden sembrato fragile, esitante e poco lucido, è la notizia principale in apertura sui giornali di oggi. Qualche giornale rimane invece sul tema delle nomine alle cariche di vertice dell’Unione Europea e sul ruolo marginale avuto dall’Italia nelle scelte, il Giornale apre sulla reazione della presidente del Consiglio Meloni all’inchiesta di Fanpage sull’antisemitismo fra i giovani di Fratelli d’Italia, la Verità critica una sentenza del tribunale di Roma sul risarcimento a persone migranti respinte dall’Italia, Domani intervista Romano Prodi, il Sole 24 Ore si occupa dei dati positivi per la Borsa di Milano nel primo semestre dell’anno, e i giornali sportivi presentano la partita di oggi fra Italia e Svizzera per gli ottavi di finale degli Europei maschili di calcio.