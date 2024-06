Almeno sette persone sono morte in un incidente tra un treno e un autobus nel sud-ovest della Slovacchia

Attorno alle 17 di giovedì un treno con a bordo circa 200 passeggeri partito da Praga, in Repubblica Ceca, e diretto a Budapest, in Ungheria, si è scontrato con un autobus vicino a Nové Zámky, nel sud-ovest della Slovacchia: la polizia e i servizi di emergenza slovacchi hanno detto che nell’incidente sono morte almeno sette persone, tutte a bordo dell’autobus, e altre cinque sono state ferite.

Al momento non è chiaro cosa sia successo. In un video condiviso sui social network si vede la parte anteriore del treno in fiamme, mentre alcune foto circolate sulle agenzie di stampa mostrano l’autobus ribaltato vicino ai binari. La compagnia ferroviaria slovacca ZSSK ha specificato che nessuno dei passeggeri del treno è stato ferito. Le autorità slovacche hanno aperto un’indagine.

Le ferrovie slovacche, che gestiscono la rete ferroviaria del paese, hanno fatto sapere che l’incidente è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello che era protetto da barriere e segnali luminosi. L’unico ad aver subìto ustioni a bordo del treno è il macchinista, un cittadino ceco, hanno detto le ferrovie ceche, proprietarie della locomotiva. L’autista dell’autobus è sopravvissuto.