Alcuni funzionari statunitensi hanno detto che il molo temporaneo costruito davanti alla Striscia di Gaza è stato rimosso, e che probabilmente non sarà ricostruito

Alcuni funzionari statunitensi rimasti anonimi hanno detto all’agenzia di stampa Associated Press che il molo temporaneo costruito dall’esercito americano davanti alla costa della Striscia di Gaza è stato rimosso a causa del maltempo, e che molto probabilmente non sarà ricostruito fino a quando non saranno stabilite delle misure per facilitare le consegne.

Il molo era stato costruito lo scorso 17 maggio, ma era rimasto operativo solo per una settimana prima di scollegarsi dalla spiaggia. Era stato poi ricollegato, ma da allora le consegne degli aiuti erano stae comunque fortemente limitate a causa delle complicazioni logistiche e della grave situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Il molo (il cui nome ufficiale è JLOTS: Joint Logistics Over-the-Shore, che si può tradurre con “logistica coordinata sulla costa”) era costato 320 milioni di dollari (quasi 300 milioni di euro) ed era composto da due parti: una grande piattaforma galleggiante e il molo vero e proprio, che era collegato direttamente alla costa con una lunga passerella, fatta in modo che i camion potessero transitarci sopra.