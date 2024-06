La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la riunione del Consiglio europeo durante la quale sono state approvate le nomine di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea, di António Costa come presidente del Consiglio europeo e di Kaja Kallas come Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, nonostante l’astensione su von der Leyen e il voto contrario sugli altri della presidente del Consiglio italiana Meloni. Il Manifesto apre sull’andamento della guerra a Gaza e sulle azioni dei coloni israeliani in Cisgiordania, Avvenire si occupa del naufragio di un’imbarcazione che trasportava persone migranti davanti alla costa calabrese di Roccella Jonica di un paio di settimane fa, e Libero continua la sua campagna sulla casa occupata dalla parlamentare europea Ilaria Salis.