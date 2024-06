Il brodo dei noodles istantanei sta danneggiando l’ecosistema del monte più alto della Corea del Sud

In Corea del Sud, sull’isola vulcanica di Jeju, che si trova nel Mar cinese orientale ed è molto frequentata dai turisti locali, l’abitudine degli escursionisti di mangiare i noodles in brodo istantanei (quelli in scatola a cui va aggiunta l’acqua bollente) durante le passeggiate in montagna e di versare gli avanzi sull’erba sta diventando un problema per l’ecosistema.

Questa abitudine è problematica perché il brodo dei noodles contiene molto sale, che può finire nei corsi d’acqua e contaminarli, alterando l’ecosistema per insetti e anfibi, ma può causare problemi anche alle specie vegetali più delicate che si trovano all’interno del parco naturale e attirare animali come corvi, tassi e donnole che possono creare uno squilibrio.

«Gli insetti acquatici che vivono solo in acque pulite, come le libellule, le larve di libellula e le salamandre dell’isola di Jeju, non riescono a sopravvivere a causa dell’esposizione al sale», si legge in un post pubblicato a marzo sul profilo Facebook del parco naturale. «Inoltre, le piante speciali del monte Halla si stanno estinguendo nel terreno contaminato a causa della zuppa buttata vicino al rifugio».

Il monte Halla, la cima più alta della Corea del Sud che raggiunge i 1.947 metri, è patrimonio Unesco e il suo parco naturale è piuttosto delicato, con specie animali e vegetali rare e tipiche della zona. In generale sull’isola le regole per gli escursionisti sono molto rigide: dappertutto nei percorsi di montagna ci sono cartelli che indicano divieti, di fumare, di bere alcol e di lasciare spazzatura in giro, che vengono puniti con multe anche molto alte, oltre i mille euro.

In certi punti però, come il rifugio Witse Oreum, ci sono delle aree ristoro dove i visitatori hanno la possibilità di consumare del cibo: tipicamente noodles e ramen istantanei che preparano con l’acqua calda che si portano dietro all’interno dei thermos. Nonostante nel parco siano stati posizionati dei contenitori appositi da 60 litri per buttare il brodo e gli avanzi una volta finito di mangiare, molti escursionisti continuano a versarlo sull’erba attorno al rifugio.

Secondo le autorità del parco il consumo di questo tipo di alimento aumenta durante l’alta stagione, in primavera e in estate, quando i turisti arrivano a versare nell’ambiente fino a 100-120 litri di brodo di al giorno. Per prevenire questi comportamenti, l’ufficio di gestione del parco ha lanciato una campagna con cartelli e post informativi sui social, ma ha anche iniziato a fare dei controlli più rigidi nel parco.