Celebripost

Nei giorni scorsi, per la settimana della haute couture parigina, la rivista di moda Vogue ha organizzato un evento, chiamato Vogue World, in Place Vendôme, dove hanno sfilato modelle come Gigi Hadid e Kendall Jenner, ma anche atleti come il cestista Victor Wembanyama e l’ex velocista Marie-José Pérec, e si è esibita la cantante FKA twigs: alcune delle persone che valeva la pena fotografare in settimana. Ayo Edebiri e Jeremy Allen White erano alla prima della terza stagione di The Bear, che negli Stati Uniti è uscita il 26 giugno (e in Italia arriverà ad agosto), mentre Kevin Costner a quella del suo film Horizon: An American Saga: uno di quei cosiddetti “passion project”, cioè quei lavori a cui attori o registi tengono moltissimo e che vogliono realizzare per mostrare le loro doti e le loro ambizioni, tanto da dedicarcisi anche per decenni o autofinanziarli, ma che in qualche caso sono stati accolti molto tiepidamente dal pubblico. Per finire con Taylor Swift alla tappa londinese del suo Eras Tour e due belle foto di Alexandria Ocasio-Cortez e Jill Biden.