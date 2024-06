La notizia principale sulla quale aprono quasi tutti i giornali di oggi è l’accordo raggiunto fra popolari, liberali e socialisti per le nomine alle cariche di vertice dell’Unione Europea che dovrebbe essere confermato oggi nella riunione del Consiglio europeo; accordo criticato dalla presidente del Consiglio italiana Meloni che si è lamentata di essere stata esclusa dalle trattative, ricevendo ieri un parziale sostegno dal presidente della Repubblica Mattarella che ha chiesto attenzione per le richieste dell’Italia. Il Sole 24 Ore apre invece sul decreto del governo sullo sconto fiscale per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato, Libero e il Tempo continuano la loro campagna contro la parlamentare europea Ilaria Salis, e la Verità trova un nuovo nemico nella gestione del fascicolo sanitario elettronico.