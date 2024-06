Su quasi tutti i giornali di oggi la notizia principale è l’accordo che sembra essere stato raggiunto fra popolari, socialisti e liberali sulle nomine delle cariche di vertice dell’Unione Europea in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani, con la conferma di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea, e le scelte di António Costa come presidente del Consiglio europeo e di Kaja Kallas come Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Il Fatto titola sulla liberazione di Julian Assange grazie all’accordo raggiunto con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Manifesto apre sulla manifestazione dei lavoratori indiani dell’Agro Pontino in ricordo di Satnam Singh, Avvenire si occupa della relazione annuale al parlamento sulle tossicodipendenze, e Libero e il Tempo riportano le parole della presidente del Consiglio Meloni che lamenta un particolare accanimento nei suoi confronti.