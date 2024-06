Nella parte centro-orientale degli Stati Uniti due persone sono morte e centinaia sono state evacuate a causa di forti piogge e inondazioni

Nella parte centro-orientale degli Stati Uniti due persone sono morte e centinaia sono state evacuate a causa di forti piogge e conseguenti inondazioni. Gli stati più colpiti sono Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska e South Dakota dove vivono più di 3 milioni di persone. Un uomo è morto in Iowa sabato scorso dopo che il suo camion è stato travolto dalle acque del fiume Little Sioux e almeno un’altra persona è morta nel South Dakota, secondo quanto riferito dalla governatrice dello stato Kristi Noem che però non ha fornito altri dettagli.

A North Sioux City, in South Dakota, le inondazioni hanno causato il crollo di un ponte ferroviario, nel Minnesota meridionale una diga sul fiume Blue Earth è parzialmente crollata. Altre strade, autostrade e ponti negli stati coinvolti sono stati danneggiati e centinaia di persone sono state evacuate. In diverse zone è stato dichiarato lo stato di emergenza e si prevede che la pioggia continui nei prossimi giorni. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che il personale dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema) è stato inviato in Iowa per assistere le autorità statali.