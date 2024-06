I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno arrestato 112 persone per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti

I carabinieri del comando di Messina hanno arrestato 112 persone, di cui 85 sono state portate in carcere e 27 messe agli arresti domiciliari, nell’ambito di una grossa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti sia in varie regioni italiane, tra cui Sicilia e Calabria, sia all’estero (non è stato specificato dove). Sono il risultato di tre indagini separate coordinate dalla direzione distrettuale antimafia (dda) di Messina.

Le misure cautelari sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Messina: le accuse includono associazione a delinquere finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti, estorsione, autoriciclaggio, porto abusivo e alterazione di armi e trasferimento fraudolento di valori, ossia l’intestazione fittizia ad altri di beni o proprietà per evitarne la confisca o per portare avanti attività criminali.