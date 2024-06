I risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative sono la notizia principale su quasi tutte le prime pagine di oggi, che commentano il buon risultato del centrosinistra che ha vinto in tutti e sei i capoluoghi di regione in cui si votava per eleggere il nuovo sindaco. Il Giornale dà spazio invece all’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro ungherese Orbán, Avvenire titola sul rinvio del governo dei provvedimenti previsti sullo sfruttamento dei lavoratori e sui detenuti, la Verità si preoccupa per l’acquisizione dei dati delle persone nel fascicolo sanitario elettronico, e Libero e il Tempo continuano la campagna sulle abitazioni della famiglia della parlamentare europea Salis. I giornali sportivi festeggiano la qualificazione dell’Italia agli ottavi di finale degli Europei maschili di calcio grazie al pareggio con la Croazia con un gol di Zaccagni all’ultimo minuto.