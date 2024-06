Martedì la Corte Suprema del Brasile ha decriminalizzato il possesso di marijuana per uso personale, con sette voti favorevoli su undici. Il Brasile è uno degli ultimi paesi dell’America Latina a farlo e ci si aspetta che la decisione contribuirà a ridurre la popolazione carceraria locale, una delle più estese al mondo, con gravi problemi di sovraffollamento. I giudici della Corte Suprema devono ancora stabilire la quantità massima di marijuana che verrà considerata lecita per utilizzo personale, così come l’entrata in vigore della decriminalizzazione: la decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, ma non ci sono informazioni precise al riguardo.