La nave cargo Dali è stata spostata dal porto di Baltimora tre mesi dopo aver fatto crollare il ponte Francis Scott Key

Lunedì la portacontainer Dali, la nave che il 26 marzo aveva causato il crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora, negli Stati Uniti, è stata fatta uscire dal porto della città. Per due mesi la Dali era rimasta bloccata in mezzo al canale del porto, sotto i rottami del ponte, poi era stata riportata in porto per compiere alcune prime riparazioni allo scafo: lunedì è partita per Norfolk, in Virginia, dove verranno rimossi dei container rimasti sulla nave e verranno completate le riparazioni. Nel viaggio verso Norfolk (che si trova nel sud della baia di Chesapeake, mentre Baltimora è nel nord), la Dali è trainata da quattro rimorchiatori e accompagnata da altre due imbarcazioni. È previsto che serviranno dalle 16 alle 20 ore per far arrivare la nave a Norfolk.

La Dali aveva fatto crollare il ponte Francis Scott Key scontrandosi con uno dei suoi piloni, probabilmente per un’avaria. Poco prima di andare a sbattere contro il pilone, l’equipaggio della nave aveva inviato un avviso di emergenza dicendo di averne perso il controllo, permettendo alle autorità di deviare il traffico su altre strade e di sgomberare quasi del tutto il ponte. Erano comunque morti sei operai che erano rimasti intrappolati in un furgone.

Sull’incidente sono in corso due indagini: una del National Transportation Safety Board e una dell’FBI. Il National Transportation Safety Board ha rilevato che la nave aveva avuto due interruzioni di corrente nelle ore precedenti la partenza dal porto di Baltimora e uno negli istanti precedenti al crollo del ponte. Non è ancora chiara però la ragione di questi guasti elettrici.

All’equipaggio della nave, che batte bandiera di Singapore, è stato permesso di tornare a casa, dopo che negli ultimi mesi era stato impedito loro di lasciare gli Stati Uniti. Il canale del porto di Baltimora è stato riaperto completamente solo a metà giugno.

