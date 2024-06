Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le trattative fra i partiti europei per cercare un accordo sulle nomine delle cariche più importanti dell’Unione Europea in vista della riunione del Consiglio europeo in programma questa settimana, le discussioni sulla legge sull’autonomia differenziata, i ballottaggi per le elezioni amministrative in corso ieri e oggi, la guerra fra Russia e Ucraina, l’attacco terrorista in Daghestan, e la vittoria di Jannik Sinner nel torneo di tennis di Halle, in Germania. Il Giornale festeggia i 50 anni dalla pubblicazione del primo numero, il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio, Libero la parlamentare europea Salis, e i giornali sportivi presentano la partita di stasera degli Europei maschili di calcio fra Italia e Croazia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.