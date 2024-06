Almeno 8 persone sono morte nell’incendio di un grande edificio vicino a Mosca

Almeno otto persone sono morte nell’incendio di un grande edificio a Fryazino, una città a una ventina di chilometri da Mosca, in Russia. Stando alle informazioni fornite dall’agenzia di stampa russa Tass, l’edificio è alto otto piani e ospita per lo più uffici di alcune aziende e istituzioni, ma non è chiaro di che tipo. Tass ha segnalato la presenza di enti legati alla ricerca e alle attività di difesa, ma ci sono versioni contrastanti e segnalazioni sul fatto che ormai ospiti solamente aziende private. Due persone sono morte dopo un tentativo di mettersi in salvo saltando da una finestra dell’edificio, mentre altre sei sono morte a causa di un crollo. Al momento non sono note le cause dell’incendio.