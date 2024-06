L’Ucraina ha detto di aver distrutto una base russa usata come deposito di droni

La Marina militare ucraina ha detto di aver distrutto, in collaborazione con i servizi segreti del paese, una base russa usata come deposito di droni di fabbricazione iraniana (usati dalla Russia per attaccare l’Ucraina). Secondo la Marina, la base si trova nella regione russa di Krasnodar, nel sud del paese, e l’attacco è stato compiuto nella notte tra venerdì e sabato. A conferma della distruzione della base ha pubblicato alcune immagini satellitari che mostrano la base prima e dopo l’attacco. La Marina ha anche detto che nell’attacco ha ucciso alcuni soldati russi, tra cui istruttori all’uso dei droni. Il governo russo per ora non ha commentato l’attacco.