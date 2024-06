Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo di Halle, il primo su erba della sua carriera

Domenica il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il polacco Hubert Hurkacz in due set (7-6, 7-6) nella finale del torneo ATP 500 di Halle, in Germania. Per Sinner, che da inizio giugno è al numero 1 nella classifica maschile dei migliori tennisti al mondo, è la prima vittoria in carriera in un torneo che si gioca sull’erba. È un buon segno soprattutto in vista del torneo di Wimbledon, il più importante torneo sull’erba al mondo, che si giocherà a inizio luglio. Il miglior risultato di Sinner a Wimbledon era stato lo scorso anno: all’epoca perse in semifinale contro il serbo Novak Đjokovic, che poi avrebbe perso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

– Leggi anche: Le foto di tutti gli italiani numero 1 al mondo del tennis